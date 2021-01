È Giovanni Antonio Soddu, 77 anni di Posada, l’anziano deceduto in seguito allo scontro frontale sulla Statale 131 Dcn. L’uomo era seduto sul lato passeggero di una Fiat Grande Punto che viaggiava contromano sulla statale e che si è scontrata con una Alfa Giulia, con a bordo solo l’autista. L’impatto è stato devastante e l’anziano è morto sul colpo, mentre le altre due persone coinvolte, entrmabe ricoverate all’ospedale San Francesco di Nuoro, hanno riportato diverse contusioni ma non sono in pericolo di vita. L’incidente frontale è avvenuto ieri verso le 19 all’altezza di Siniscola, nella carreggiata in direzione Olbia.