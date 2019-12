Suona l’allarme in Sardegna per l’aumento delle frodi creditizie e i furti di identità. Un tipo di reato sempre più diffuso a causa anche dell’incremento degli acquisti online. Nell’Isola, secondo l’Osservatorio che si occupa di questa materia, ci sono stati 663 casi nei primi sei mesi di quest’anno: un numero decisamente superiore rispetto allo stesso periodo del 2018 quando da gennaio a giugno i casi registrati sono stati 513. Un aumento del 29,2 per cento, quindi, che diventa maggiore se si confrontano i numeri del 2017 quando nel primo semestre i casi registrati erano 319. Ottenere un finanziamento con l’imbroglio è l’obiettivo principale di chi utilizza questo tipo di stratagemmi per sottrarre denaro alle persone e fare acquisti illegali. La maggior parte di beni comprati attraverso le truffe riguarda l’acquisto di elettrodomestici (30,5 per cento dei casi), seguiti da quelli su auto e moto che sono il 13,7 per cento e dagli articoli per l’arredamento. Buone percentuali anche per la telefonia e l’informatica, spese per immobili e ristrutturazione e per trattamenti medici o estetici.

Questi numeri che collocano la Sardegna all’undicesimo posto in Italia per numero di reati di questo tipo, dove la Lombardia con 2.305 casi, Campania (2.278) e Lazio (1.933) occupano i primi posti. Per quanto riguarda il numero di casi per provincia il maggior numero di frodi c’è stato a Cagliari che ha fatto registrare 268 episodi contro i 243 dei primi sei mesi dell’anno scorso. La provincia di Cagliari, inoltre, si colloca al decimo posto a livello nazionale. Sono, invece, 168 i casi in provincia di Sassari (l’anno scorso 116), segue il Sud Sardegna con 121 casi, Nuoro con 56 e infine Oristano in cui si sono verificate cinquanta frodi. Sono principalmente gli uomini tra i 18 e i 30 anni le vittime dei truffatori, seguite da quelli che appartengono alla fascia d’età che va dai 31 ai 40 anni. Diminuisce, invece, l’incidenza dai 50 anni in su. Infine, l’importo medio dei finanziamenti ottenuti in maniera illegale è tra i 1.500 e i tremila euro; diminuiscono di quasi il 40 per cento i casi di frode con importi tra i tremila e cinquemila euro, mentre aumentano di oltre il 10 per cento quelli con un importo tra i cinquemila e diecimila euro.