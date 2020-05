Residenza fiscale all’estero di società che invece operano in Italia e frode fiscale tra la Costa Smeralda, Malta e gli Emirati Arabi: le fiamme gialle di Sassari sequestrano beni per oltre tre milioni di euro. Dalle prime ore di questa mattina i finanzieri stanno notificando misure cautelari interdittive ed eseguendo sequestri di beni per alcuni milioni di euro nell’ambito della complessa operazione denominata ‘All Blacks’ eseguita dai militari di Olbia sulla scorta delle indagini condotte personalmente dal Procuratore capo Gregorio Capasso assieme al sostituto Nadia La Femina della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. I dettagli dell’operazione verranno resi noti in una conferenza stampa alle 12.