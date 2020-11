Gli ‘hotel Covid’ aperti in Sardegna sono due e non tre, sui nove che hanno risposto al bando dell’Ats (leggi qui l’elenco completo). Il primo è enrtare in funzione, lo scorso 25 ottobre, è stato il Monteruiju di Santa Maria Coghinas, nel Sassarese (qui la cronaca). Ieri 4 novembre è stata annunciata invece l’apertura della struttura a Oristano, il Mistral che dispone di quaranta camere. Sembrava che fosse arrivato anche il via libera per il Grazia Deledda di Sassari (nella foto), invece ci sono problemi.

Lo fa sapere l’Ares, la nuova agenzia per la salute che sostituirà l’Ats. Ma il contratto tra la Regione e l’albergo non è stato ancora sottoscritto. Quindi il Deledda non può cominciare a ospitare i pazienti positivi che verranno spostati nelle strutture ricettive perché non possono, per i può svariati motivi, fare la quarantena nelle proprie case. Ieri dall’Ares anche il Deledda era stata inserita nella lista degli ‘hotel Covid’ operativi, invece il trasferimento degli infetti è stato congelato.

[Foto dal sito dell’hotel Deledda]