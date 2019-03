Ha condiviso nel suo profilo Facebook la foto di due bambini che camminano presi per mano per le strade di Tortolì. Indossano i costumi sardi; la bimba è di colore. Tanto è bastato per scatenare una valanga di insulti all’indirizzo di Claudia Aru, cantante di Villacidro.

La foto è stata scattata da Christopher Porcu nell’agosto del 2018 durante la processione di San Lussorio, ed è stata condivisa dalla cantante il 6 marzo con la didascalia: “La Sardegna che mi piace”. Il messaggio non è andato giù a diversi utenti che hanno iniziato a scrivere insulti alla cantante e messaggi razzisti e sessisti. “La Sardegna che piace a quel bastardo di tu nonno semmai”; “È davvero vero che il 99,99% della popolazione odia la sua stessa pelle, e di conseguenza andrebbe spedita a Nord col treno gratis”; “Questa si è svegliata con la bussola africana al contrario! Sardi genuini è puri e nn incroci con esseri inferiori!!!!”; e così via.

Ma in queste ore la foto ha iniziato a girare di nuovo sul social network, come risposta spontanea e massiccia di numerosi utenti agli insulti razzisti. “Viviamo in una terra bellissima nella quale se si pubblica una foto del genere poi è necessario adoperarsi per dare sostegno e solidarietà a chi l’ha pubblicata”, si legge ad esempio in un post della pagina Entulas Intercultura. “Però il razzismo è un falso problema, dice quello”.

Sardinia Post ha deciso di pubblicare la bella foto di Porcu oscurando però i volti dei due bimbi per garantirne l’anonimato e proteggerne l’identità.