Le hanno inviato un falso sms della banca e, dopo aver ottenuto i dati di accesso, le hanno fatto sparire dal conto quasi 15mila euro, solo il tempestivo intervento della polizia postale di Cagliari ha permesso di recuperare parte della somma e individuare i responsabili. Due persone del Napoletano, uno residente a Marigliano e l’altro a Pomigliano d’Arco, sono state denunciate per truffa. I due hanno messo a segno la frode informatica con la cosiddetta tecnica dello smishing. Hanno inviato un sms al telefono della vittima, una cagliaritana, con il quale le dicevano che, per aderire alla nuova normativa sulla sicurezza, il suo account era stato disabilitato e per riabilitarlo doveva riaccedere alla banca attraverso un link, contenuto nello stesso messaggio, che l’ha riportata su una pagina identica a quella dell’home banking del proprio istituto di credito.

Dopo aver inserito i dati della carta di credito, le è apparsa una finestra di dialogo che le preannunciava che sarebbe stata contattata da un operatore. Uno dei truffatori l’ha chiamata e le ha detto che erano stati registrati sul conto movimenti sospetti e le ha chiesto di poter accedere all’applicazione della carta di credito presente sul telefono. La vittima ha fornito le credenziali al falso operatore che così le ha ripulito il conto.

La donna ha raccontato al marito della strana telefonata e insospettiti hanno controllato il conto corrente scoprendo che erano stato eseguito un bonifico di 14.100 euro e due prelievi da 280 euro con il sistema cardless. Hanno subito chiamato gli agenti del Compartimento polizia postale di Cagliari. Gli specialisti della polizia, in breve tempo hanno bloccato il conto corrente e individuato i due truffatori. Successivamente, attraverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari su richiesta della sostituta pm Diana Lecca, è stata recuperata la somma di 9.500 euro.