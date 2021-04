Qualcuno ha rubato più volte il carburante dai mezzi di servizio della ditta Formula Ambiente, che si occupa della raccolta dei rifiuti nell’Oristanese. Dopo le denunce sono scattate le indagini della Questura che ha chiesto al Comune le foto-trappole utilizzate per incatsrare gli incvili che abbandonano i rifiuti. Grazie alle riprese gli agenti della Squadra mobile sono riusiciti a incastrare due uomini di Santa Giusta che erano andati al deposito della ditta portandosi dietro numerosi bidoni, rubati da un capannone vicino, per rubare altro carburante. Sorpresi da un agente erano fuggiti per le campagne, ma sono poi stati rintracciati nelle loro abitazioni di Santa Giusta dove c’erano i vestiti indossati durante l’ultimo tentativo di furto e una motosega – rubata nei giorni precedenti – utilizzata per l’irruzione del deposito a caccia di carburante: i due responsbaili sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.