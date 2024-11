Fieracavalli a Verona, la Sardegna domina: vince un puledro di Bonorva

La Sardegna ha dominato le finali del circuito allevatoriale Masaf alla Fieracavalli di Verona, con i suoi puledri anglo-arabi che hanno monopolizzato i podi delle varie prove. L’evento, che ha richiamato un pubblico numeroso e appassionato, ha visto la vittoria assoluta di Fly Magic nella combinata degli anglo-arabi, il campione nazionale che ha trionfato grazie a un primo posto nell’obbedienza e nel salto in libertà, oltre a un terzo posto nella morfologia femminile. Il puledro, allevato da Gavino Piu di Bonorva, ha confermato la qualità dell’allevamento sardo.

Altri successi isolani sono arrivati da Fuego Callente, che ha conquistato il primo posto nella morfologia maschi anglo-arabi, e Florida Bella, che ha vinto nella morfologia femminile per i 3 anni. Un altro oro per la Sardegna è arrivato da Farfalla de Morimenta, che ha primeggiato nella morfologia femminile del sella italiano. La manifestazione ha visto anche medaglie per Fantastica Meteora, che ha ottenuto due secondi posti in obbedienza e morfologia femmine AA, e per Fiore, Piraula e Fiona Bella, che hanno completato il podio nel salto in libertà. Nel complesso, dei 428 puledri qualificati, 47 erano sardi, confermando l’eccellenza dell’allevamento isolano. La manifestazione ha visto anche la partecipazione del ministro Francesco Lollobrigida e del sottosegretario Patrizio La Pietra, che hanno elogiato il successo dell’evento e l’afflusso di pubblico.