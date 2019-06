Un incendio in un canneto ha fatto temere il peggio per i residenti in località “Rio Mannu” e “Su Paraxiu” tra Villa San Pietro e Sarroch, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Le fiamme vicino alle abitazioni hanno interessato una superficie di 1.500 metri quadrati.

Oltre agli uomini a terra, con le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cagliari, del corpo forestale regionale e dei barraccelli, ha operato anche un elicottero della flotta antincendi regionale proveniente dalla base elicotteri di Pula. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.

I mezzi aerei si sono alzati in volo anche a Tempio Pausania, per un rogo in località “Poi” che ha interessato circa 200 metri quadri di sterpaglie in periferia dell’abitato, e a Ballao, in località “Is Abiois”, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle base di Pula, San Cosimo e Villasalto. In questo caso le fiamme hanno interessato canneti e macchia mediterranea.

Domato anche un incendio nel Comune di Orani, località “Punta Mareserra”, su una superficie di pascolo alberato, dove ha operato l’elicottero proveniente dalla base operativa del corpo forestale di Farcana. (Foto d’archivio)