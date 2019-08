Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nelle campagne di Bono, in l0calità Crerighedda. Le fiamme, alimentate dal vento, stanno impegnando la macchina dell’antincendio. Per domare il rogo sono arrivati nella zona tre elicotteri del Corpo forestale, provenienti dalle basi di Anela, Farcana e Fenosu, e due canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento fa parte della pattuglia del Corpo forestale di Bono.

Intanto anche per la giornata di domani la Protezione civile ha diramato il bollettino che indica criticità media in gran parte della Sardegna mentre in alcune zone del sud, centro e del nord dell’Isola la situazione di pericolo è alta. Particolarmente critica, infatti, sarà la situazione nel Campidano, da Cagliari a Oristano. Stessa cosa per il centro Sardegna, dove il pericolo è alto in Barbagia sino ad arrivare nel Goceano e nella parte interna della Gallura.