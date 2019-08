Un elicottero del Corpo forestale è intervenuto nel Sud Sardegna per spegnere un rogo scoppiato nella tarda mattinata nelle campagne di San Basilio, Comune di 1.200 abitanti tra Senorbì e Silius. L’immediato intervento del mezzo aereo, partito dalla base di Villasalto, ha permesso di circoscrivere subito le fiamme che non si sono mai avvicinate ad alcuna casa. A terra, come sempre, i vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile.

[Foto d’archivio]