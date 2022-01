Fiamme in una palazzina a Oristano: in salvo tutti gli inquilini

Momenti di paura questa mattina a Oristano per un incendio in abitazione. Soccorsi gli inquilini di una palazzina tra i quali un’anziana. Il rogo, le cui cause non sono state accertate, è divampato in un appartamento in vico Sardegna. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco con quattro mezzi, un’ambulanza del 118 e una pattuglia della squadra volante. I vigili del fuoco hanno salvato e allontanato gli inquilini e hanno poi spento l’incendio in pochi minuti, mettendo in sicurezza lo stabile. Nessuno è rimasto ferito.