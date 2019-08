Incendio di alcuni travi in legno e masserizie in una casa disabitata nel centro storico di Villamassargia, in via Monte. I vigili del fuoco di Iglesias hanno spento il rogo, evitando che le fiamme si propagassero nelle strutture adiacenti.

I vigili hanno spento le fiamme e bonificato i focolai residui mettendo in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.