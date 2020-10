I grandi temi che riguardano la salvezza del pianeta terra affrontati da 40 esperte e esperti nel campo dell’ecologia, biologia, fisica, matematica, geologia, virologia, chimica, climatologia e nuove tecnologie. Sono al centro della tredicesima edizione del Cagliari Festivalscienza che si svolgerà in rete, per le norme di sicurezza anti-covid, dal 5 all’8 novembre. Un ricco programma che attraverso videointerviste, incontri in diretta o registrati, conferenze, laboratori e spettacoli teatrali, percorsi museali, naturalistici e scientifico-tecnologici affronta argomenti attualissimi: dall’immigrazione per motivi climatici all’utilizzo improprio dell’acqua, dalla esondazione di bacini idrici alle valanghe, foreste incenerite, tornado, tsunami sino alla desertificazione del Pianeta.

Organizzato dall’associazione Scienza società scienza, di cui è presidente onoraria Carla Romagnino, da quest’anno il festival è presieduto da Maria Becchere. Migliaia di spettatori, in massima parte studenti, potranno accedere ai contenuti su www. festivalscienzacagliari it grazie a una apposita piattaforma collegata al sito ufficiale della manifestazione. Tra gli ospiti la giornalista scientifica Francesca Santolini, Marco Pallavicini, presidente del Festival della Scienza di Genova e Alberto Diaspro del Comitato scientifico, Fabrizio Acanfora, coordinatore del master in musicoterapia dell’Università di Barcellona, Giulio Cossu, dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Sergio Rossi, scrittore e storico del fumetto, Giovanni Scarduelli, illustratore e fumettista, Antonio Pusceddu, professore ordinario di Ecologia Università di Cagliari, Guido Barbujani, professore di genetica.

Ritorna il premio ‘Donna di Scienza’ che quest’anno assegna un riconoscimento anche alla più giovane tra le ricercatrici cagliaritane più meritevoli. Cerimonia di premiazione l’8 novembre coordinata da Carla Romagnino. Partecipano la rettrice Maria Del Zompo, Rita Dedola, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Cagliari, il giornalista scientifico Pietro Greco, Silvia Rosa Brusin, giornalista Rai e volto noto del TG Leonardo, che dialogherà con le vincitrici.