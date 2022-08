Ferragosto col bel tempo, parola di meteorologi: “Tornerà l’anticiclone”

Il Ferragosto in Sardegna sarà sotto il segno del bel tempo. L’allerta meteo in Gallura, per domani 13 agosto dalle 6 alle 18, dovrebbe essere l’ultimo colpo di coda di una perturbazione che avanti da quasi una settimana, sebbene non abbia colpito tutta l’Isola allo stesso modo.

Il miglioramento, anche in Gallura, dovrebbe arrivare già domenica 14, annunciano gli esperti dell’Aeronautica, quando “l’anticiclone tornerà a dominare”. Il cielo sarà sereno in tutta l’Isola e la ventilazione sarà debole da scirocco”. Le temperature massime si assesteranno in media sui 32 gradi.

Lunedì 15 sarà ancora del bel tempo, “con cielo sereno o poco nuvoloso e ventilazione debole a regimi di brezza sulle coste. Temperature massime mediamente sui 32 gradi con picchi di 38 nel Campidano di Cagliari. Mari poco mossi o mossi”.