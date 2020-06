“La Sardegna imiti gli Usa con interventi sostenibili per l’economia e azioni rapide a supporto della ripresa”. Lo propone Alessio Tola, docente di Analisi e valutazione delle tecnologie all’Università di Sassari e rappresentante onorario in Sardegna della Camera di Commercio Americana. “Gli Stati Uniti spingono sulla reindustrializzazione – afferma – la Sardegna deve ricostruire elementi della catena produttiva efficaci ed efficienti, caratterizzando lo sviluppo con filiere sostenibili”. Secondo Tola, all’isola occorre una crescita “che restituisca valore a competenze, identità e produzioni autentiche”, dice. “Dobbiamo eliminare le lungaggini burocratiche, sostenere la certezza del diritto e facilitare l’accesso al credito, che preoccupano gli investitori più del costo del lavoro”, sostiene. “Le situazioni italiana e statunitense sono diverse, ma il legami tra Italia e Usa sono consolidati e il rapporto basato su connessioni commerciali, vicinanza e solidarietà è saldo – assicura Alessio Tola – anche la Sardegna avrà gli Usa accanto in termini di risorse e investimenti”.

D’altronde, “nel Memorandum sugli aiuti da fornire all’Italia nel quadro dell’emergenza, il nostro Paese è definito alleato tra i più stretti e di vecchia data”, sottolinea. “Gli Usa hanno mobilitato risorse, inviato aiuti, agevolato il trasporto di attrezzature, carburante e cibo, facilitato i contatti tra autorità italiane e aziende americane – prosegue – e i 30mila militari americani di stanza nelle basi Usa in Italia sono di supporto al nostro Paese”. Non solo. “Col coordinamento tra la diplomazia Usa a Roma e l’American Chamber of Commerce in Italy, la solidarietà americana impegna le multinazionali presenti da noi – riferisce – che hanno donato grandi somme di denaro, prodotti farmaceutici e medical devices”. Che sia reale solidarietà o calcolo geopolitico, “l’alleanza strategica col nostro Paese rientra nel più generale piano Usa per confermare la leadership mondiale rispetto a Cina e Russia – conclude Alessio Tola – ma per l’Italia, che vuol ripartire, sarà più semplice con gli Usa al suo fianco come negli ultimi settant’anni”.