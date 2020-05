Riaprono dal 2 giugno i musei di Cabras, in particolare quello di Tharros e quello dei Giganti di Mont’e Prama. Lo rende noto il Comune. Per visitare il museo si dovrà prenotare tramite telefono allo 0783 290636 oppure si potrà prenotare online. Si dovrà acquistare il biglietto con un orario prescelto, sul sito https://www.coopculture.it/heritage.cfm?id=253 Il museo sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18 e per un numero massimo di 40 visitatori.

L’ingresso sarà riservato a 10 persone per volta, che entreranno ogni 10 minuti in un giro unidirezionale. Nel caso in cui ci siano troppe persone in attesa, la visita durerà massimo un’ora. Permane l’obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani all’ingresso e prima di accedere ai servizi igienici, al museo e a Tharros. L’area archeologica di Tharros invece osserverà l’orario continuato dalle 9 alle 19. Il sistema delle prenotazioni funzionerà allo stesso modo del museo, al numero telefonico 0783 370019 oppure online. In ciascuna fascia oraria saranno ammessi 100 visitatori. I gruppi con guida saranno composti da 20 persone e la visita durerà un’ora e mezza.