Traffico in leggero aumento soprattutto nell’hinterland cagliaritano sui pullman dell’Arst (trasporto extraurbano) in concomitanza con le parziali riaperture di molte attività in tutta la Sardegna. “Abbiamo registrato un numero di passeggeri lievemente superiore ai gironi scorsi – conferma il direttore Carlo Poledrini – in particolare nella provincia di Cagliari, mentre in altre zone i movimenti sono stati più o meno quelli dei giorni scorsi. Ma ci aspettiamo un incremento nei prossimi giorni, ora è troppo presto: gli utenti sono ancora disorientanti”.

Dati ancora da verificare per Trenitalia, ma anche in questo caso la tendenza è quella dell’aumento dei passeggeri. La certezza è la crescita dei mezzi messi a disposizione dei viaggiatori: se durante la fase 1 l’offerta era del 25 per cento dei treni a disposizione, da oggi la percentuale è salita al 47 per cento. In fase di completamento il riallestimento di stazioni e vagoni con tutte le indicazioni per rispettare le regole della distanza necessarie per spostarsi nel corso dell’emergenza sanitaria per il coronavirus.