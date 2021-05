L’assessorato alla Cultura, Spettacolo e Verde pubblico del Comune di Cagliari, informa che a partire da lunedi 17 maggio, con il passaggio in zona gialla, le sedi delle Biblioteche del Sistema comunale di Cagliari, riaprono al pubblico offrendo nuovamente dal lunedì al venerdì l’accesso in e la consultazione agli scaffali in uno spazio appositamente allestito al piano terra, senza appuntamento, nel rispetto delle misure anti-covid, con modalità di fruzione contingentata, mentre il sabato solo su prenotazione mail o telefonica. Resta invariata la possibilità da parte dell’utente di prenotare i libri tramite Bibliosar al link: https://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac o contattando la biblioteca tramite mail o telefono.

Gli iscritti al Sistema bibliotecario comunale possono prenotare on line tramite la piattaforma Bibliosar le postazioni studio individuale della MeM e della Biblioteca di Pirri, in osservanza delle disposizioni anti – covid indicate nella guida per l’uso contingentato e sicuro della sala studio della biblioteca centrale – Mem e della biblioteca di Pirri pubblicata sul sito del Comune.