Farmacisti al lavoro senza vaccino: tre multati a Cagliari

Lavoravano tranquillamente in farmacia nonostante non fossero vaccinati. Tre farmacisti di Cagliari sono stati multati dai carabinieri del Nas per non aver rispettato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

I militari del Nas, da tempo, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno avviato una vasta campagna di accertamenti per verificare la corretta esecuzione dei tamponi e analisi antigeniche per la ricerca del Covid-19, sia nelle farmacie e centri di analisi.

Per i tre farmacisti è scattata quindi la sanzione. Analogo provvedimento è scattato per due farmacie a Terralba e Fordongianus. In entrambe i carabinieri del Nas hanno riscontrato che non era stato rispettato lo spazio previsto per la somministrazione dei test antigenici.