Mancano poche ore alla prima edizione a Cagliari della “Fancy Women Bike Ride“. Oggi alle 16 in Piazza Giovanni XXIII, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile si raduneranno tantissime donne con le loro biciclette per una “pedalata fancy, ovvero fantasiosa, leggera e gioiosa” – spiegano dall’organizzazione – . Dress code: colorate, esagerate, decorate, fantasiose – spiegano – decorare la propria bicicletta, posare davanti ai fotografi; salutare i passanti con un sorriso durante la pedalata.

La manifestazione di Cagliari è promossa da Kety Piras, fondatrice del blog Donne in Bici Sardegna con la collaborazione dell’Associazione Culturale Progetto Città . “È importante raggiungere le donne e incoraggiarle ad andare in bici, soprattutto coloro che non sono abituate a usarla. La bicicletta è uno strumento formidabile per noi donne: è un mezzo per renderci visibili nello spazio

pubblico, per essere accettate e incluse nelle decisioni”.

Il corteo partirà da piazza Giovanni XXIII per poi effettuare due soste: la prima in piazza Garibaldi, la seconda lungo la nuova passeggiata di Su Siccu e infine, per

rilassarsi, ascoltare musica e chiacchierare l’arrivo è previsto nella grande spiaggia urbana Poetto al Corto Maltese dove la serata si concluderà con un brindisi, un concerto e letture in sardo campidanese della poetessa massese Angelica Piras.

“Il tragitto di circa 10 chilometri, su un percorso semplice in una zona pianeggiante della città con una buona dotazione di piste ciclabili, è adatto a tutte – chiariscono gli organizzatori – e, per chi arriva

da fuori città, verrà garantito il supporto per il noleggio della bicicletta in collaborazione con Easycletta”.