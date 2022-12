Ex carceriere di Fabrizio De Andrè muore a 82 anni in un incidente stradale

Salvatore Vargiu è stato uno degli ex carcerieri di Fabrizio De Andrè e della moglie Dori Ghezzi, rapiti in Gallura nel 1970, è morto ieri in un incidente stradale. ‘Barore’, come veniva chiamato (l’altro nomignolo era ‘Vara’, aveva 82 anni.

Lo scontro è avvenuto alle porte di Buddusò, confine ovest della Gallura, dove l’uomo viveva.Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’82enne stava percorrendo la Statale 389 che porta a Pattada, quando ha perso il controllo del Mitsubishi Pajero che guidava. L’incidente è avvenuto all’uscita da una curva. Il fuoristrada si è ribaltato e Vargiu è morto sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo.

Per il sequestro di De Andrè e della Ghezzi, Vargiu aveva scontato una pena a 25 anni di carcere e dopo essere tornato in libertà, si era trovato ancora una volta a dover fare i conti con la giustizia: nel 2013 era stato condannato per un reato che nulla aveva a che fare con il suo passato da bandito, cinque mesi per tentato furto di mangimi.