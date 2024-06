Ex carabiniere di 36 anni ucciso a coltellate in un pub a Cagliari: arrestato un 19enne

Una discussione in un pub, i toni che si accendono e poi le coltellate mortali. Una lite all’interno del pub Donegal in via Caprera a Cagliari è finita nel sangue durante la notte. Ucciso con almeno una coltellata al petto Fabio Piga, 36 anni, ex carabiniere. Il presunto assassino, Yari Fa 19 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

La ricostruzione di quanto accaduto all’interno del locale è ancora poco chiara. Gli investigatori della squadra mobile stanno lavorando per ricostruire ogni cosa. La lite è scoppiata poco dopo le 3,30.

Fabio Piga e il 19enne per motivi ancora sconosciuti hanno iniziato a litigare. Una discussione accesa, avvenuta nei bagni del locale poi la reazione del 19enne che avrebbe sferrato le coltellate: una di queste ha raggiunto al petto il 36enne.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante, gli investigatori della squadra mobile e il 118. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al 36enne, ma non c’è stato nulla da fare. Il presunto assassino è stato portato in Questura.

Sul posto nelle ore successive sono arrivati il magistrato di turno che coordina le indagini della polizia Marco Cocco e il medico legale Roberto Demontis che ha effettuato un primo esame esterno sul corpo della vittima.

L’arma del delitto è stata recuperata. Domani il pm affiderà l’incarico per l’autopsia e sarà fissato l’interrogatorio di convalida.