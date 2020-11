Ancora un’evasione fiscale accertata dalle Fiamme gialle: nel mirino è finita una ditta di Assemini attiva nel settore delle demolizioni: stando agli accertamenti della Finanza non sono stati dichiarati ricavi per 165mila. La seconda operazione portata a termine riguiarda invece un’azienda di Pula che dal 2015 al 2018 ha occulato al fisco entrate per 378.578 euro e realizzando un’evasione dell’Iva per complessivi 80.651 euro. La ditta di Pula opera nel settore dei trasporti e il titolare è stato segnalato alla Procura della Repubblica per il reato di occultamento delle scritture contabili.

C’è anche una terza verifica delle Fiamme gialle: sempre a Pula, l’esame della contabilità e i riscontri effettuati sulla documentazione hanno evidenziato che la società ispezionata dalla Guardia di finanza non ha dichiarato ricavi per complessivi 79.037 euro e ugualmente ha omesso di versare 17.388 euro di Iva. Così dal 2016 al 2018. In questo caso non è stato reso noto il settore in cui la ditta è attiva.