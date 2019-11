Evaso dalla colonia penale in Sardegna, durante un permesso, un 55enne è stato arrestato dalla polizia ad Alessandria dopo una latitanza di oltre un anno. Viveva in un casolare abbandonato, a Cabanette. Gli agenti che lo hanno fermato probabilmente gli hanno anche salvato la vita perché, poco dopo l’arresto – avvenuto nel fine settimana ma reso noto soltanto oggi – nella zona è esondato il fiume Bormida a causa del maltempo e ha causato una vittima. L’uomo, una lunga serie di reati contro il patrimonio alle spalle, ma anche per armi e droga, aveva con sé un fucile Gaucher calibro 9 che deteneva abusivamente. L’uomo si era rifugiato nell’Alessandrino, dove risiedono alcuni parenti e dove in passato era stato più volte arrestato.