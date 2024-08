Estate, la Sardegna regione top tra chi cerca una meta per le vacanze in Italia: ecco la classifica

La Sardegna rimane una tra le regioni italiane più cercate per le vacanze. Lo conferma uno studio effettuato dalla piattaforma Preply che ha analizzato i volumi di ricerca tenendo conto di specifici termini digitati. Sono venuti fuori una serie di dati che confermano la nostra regione al top tra quelle italiane. Nella graduatoria, infatti, la Sardegna è seconda solo alla Puglia e precede la Sicilia, il Trentino, la Calabria, la Toscana e l’Abruzzo. Sorprende l’assenza della Campania tra le prime dieci posizioni e l’ingresso invece di regioni come la Basilicata e l’Umbria che negli ultimi anni stanno attirando più visite. Se si analizza la distribuzione delle preferenze sul territorio italiano si nota una spaccatura tra nord e sud.

La Sardegna è la meta più ricercata nelle regioni settentrionali mentre in quelle meridionali a primeggiare la ricerca “vacanze in Puglia”. Interessanti anche i dati riguardanti le preferenze degli italiani, e degli abitanti nelle singole regioni, per le mete straniere. Il Paese più cliccato in generale è l’Albania, che precede Stati Uniti, Grecia e Croazia. In Sardegna la meta più ricercata è gli Stati Uniti. Se invece si analizzano le città il primo posto a livello nazionale è Lisbona. Mentre i sardi stanno dimostrando una predilezione per Budapest che risulta quella più cercata nella nostra regione.

Massimo Angelo Sechi