Espulso nel 2017, è sbarcato di nuovo nell’Isola: migrante arrestato

Un migrante algerino di 28 anni, arrivato in Sardegna con gli sbarchi delle scorse settimane, è stato arrestato dalla polizia perché rientrato in Italia prima del periodo previsto dalla legge. Il giovane era stato espulso dal territorio a ottobre del 2017 e aveva il divieto di rientro per cinque anni. Era ospite del centro di accoglienza di Monastir dove si trovava in quarantena. Durante le operazioni di identificazione gli agenti della squadra mobile hanno scoperto la violazione e lo hanno arrestato. Ora sarà nuovamente espulso.