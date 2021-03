Una persona è rimasta ferita a causa di un’esplosione che si è verificata in una villetta del quartiere residenziale di Sant’Orsola, alla periferia di Sassari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, che ha trasportato l’ustionato all’ospedale Santissima Annunziata, e le forze dell’ordine. Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente, che potrebbe essere stato determinato da una fuga di gas.