È scivolata durante un’escursione alle pendici del Monte Arcuentu, nel territorio di Arbus, rimanendo ferita e non riuscendo più a spostarsi autonomamente. Una donna di 34 anni di Villaspeciosa è stata salvata dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna. La giovane era caduta, riportando un trauma alla caviglia. Le persone che si trovavano con lei hanno subito fatto scattare l’allarme. Sul posto sono arrivati sette tecnici del Soccorso alpino, un infermiere e l’Elisoccorso del 118. Il tentativo di recupero però non è andato a buon fine a a causa della nebbia e della conformazione del terreno.La ferita è stata quindi trasportata in barella fino al punto di recupero dove è stata affidata alle cure del 118 che l’ha trasportata in ospedale.