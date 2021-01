Un errore nella catena di controllo anti-Covid. E adesso nella Clinica medica di Sassari c’è un nuovo focolaio. Gestita dalla Azienda ospedaliero-universitaria (Aou) di Sassari, nella struttura si contano almeno tredici positivi, tra degenti (7) e operatori sanitari (6). Secondo una prima ricostruzione, il Covid-19 potrebbe essere stato portato da due persone arrivate dal Pronto soccorso del Santissima Annunziata e sul cui accertamento delle condizioni di salute qualcosa non è andato per il verso giusto.

Nei mesi scorsi, durante la fase acuta della pandemia. quando Sassari era l’epicentro del virus in Sardegna con un numero elevato di casi proprio negli ospedali, la struttura era stata trasformata in reparto Covid. Con otto posti letto dedicati alla cura del coronavirus. Da qualche settimana, invece, la palazzina di viale San Pietro era tornata a essere una normale degenza con trenta posti letto.

I due malati che potrebbero essere i pazienti zero sono gli unici arrivati dal Pronto soccorso, stando alla ricostruzione fatta dalla dirigenza interna. Gli operatori sanitari sono in malattia; i due pazienti invece sono stati immediatamente trasferiti in reparti Covid.