Ergàstulu e 41 bis. Sa chistione Cospito e sas dudas in contu de Giustìtzia

Si in custas dies semus faeddende de galera, de ergàstulu ostativu e de regime 41 bis, pro seguru est pro s’arrestu de su boss mafiosu Matteo Messina Denaro. Est craru chi 30 annos de latitàntzia sessados de repente potzant iscumbilliare is redatziones custrintas a istèrrere un’òrdine nou de noas de contare. Ma beru est finamentas chi si faeddamus de galera, de ergàstulu ostativu e de 41 bis, s’arrestu de U Sicu non diat dèvere eclissare sa chistione chi est interessende unu detenutu chi, pro more de su chi est colende, est sighende·bi·la cun su prus graes de sos isciòperos.

Alfredo Cospito (dae su mese de maju de s’annu coladu in s’istrutura Bancali, in Terni chi nche fiat ischitende sa pena) est dae su 20 de santugaine chi est refudende su màndigu. Su presoneri anarchista at giai pèrdidu una barantina de chilos. E non de pesu corpòreu ebbia b’at de fàghere mentovu, ca sa mèngua de unas cantas sustàntzias (pensemus a su potàssiu pro su funtzionamentu de su coro) est cajonende problemas sèrios chi, in ausèntzia de disinnos noos chi li fatzant suspèndere sa protesta, ponent in contu su peus iscenàriu. Cospito l’at naradu a craru: «Apo a sighire s’isciòperu pro s’abolitzione de su 41 bis e de s’ergàstulu ostativu finas a s’ùrtimu respiru meu».

Ite est su 41 bis? Pròpiu como chi ant arrestadu a Diabolik torrat a essire a campu sa punna de su legisladore chi at introduidu custu regime cartzeràriu in s’ordinamentu italianu. Est a nàrrere sa de depotentziare is organizatziones criminales geràrchicas che a sas de sa màfia; organizatziones cun pagos chi, fintzas dae galera, dant is òrdines e cun àteros chi los retzint e los esecutant ponende mente a sa muda.

Custas sas mesuras: su detenutu est isoladu dae sos àteros; petzi duas sas oras in foras de sa tzella ma semper isoladu; a lu bardiare una sorvelliàntzia ispetziale chi no intrat in cuntatu cun sos àteros agentes de custòdia; màssimu un’ora su mese de collòchiu cun is familiares e cun unu bidru a los chirriare; sa currispondèntzia est controllada intrende e essende·nche; sos libros e is giornales proibidos. Carcere duro, in italianu.

Ma lassende a banda su giudìtziu chi cada unu de nois podet àere in contu de istadu èticu, lassende a banda s’interpretatzione chi si diat pòdere dare a s’artìculu 27 de sa Costitutzione in cumbinatzione cun sas àteras dispositziones legislativas, in medas si sunt pregontende ite b’intret Cospito cun su 41 bis sende chi sa Federazione anarchica informale sua est un’organizatzione orizontale chi – nânt chi – non connoschet nen reconnoschet figuras apicales de cada casta.

Duncas non semus faeddende de un’organizatzione geràrchica comente una cosca o una ‘ndrina, nen semus faeddende de boss chi comùnicant cun sos “pizzini” cuados baddu in ue. Cospito, anàrchicu individualista (comente cunfirmat su legale suo), non diat pòdere dare òrdines ca nemos b’at in su in su grupu suo, de anàrchicos individualistas, chi los retzit. Ma a sos iscritos suos publicados in carchi rivista, cando chi Cospito nche fiat giai in intro dae carchi annu, los ant interpretados comente messàgios a sos cumpàngios in foras pro chi sighirent sa gherra contra a s’istadu. E tando 41 bis, dae s’abrile coladu. Mesura cunfirmada su 19 de nadale dae su Tribunale de Sorvelliàntzia de Roma pro àteros bator annos, refudende su reclamu de s’avocadu suo Flavio Rossi Albertini.

Pro ite nche fiat giai in intro Cospito? Su 2013 lu cundenneint a deghe annos e oto meses pro àere fertu, in Gènova, a su dirigente dell’Ansaldo Roberto Adinolfi cun corfos de pistola a sas ancas. De prus, cando nche fiant giai in presone, l’acuseint de àere fatu tzocare duos ordìngios, su note intre su 2 e su 3 de làmpadas de su 2006, cara a s’iscola de is dischentes de sos carabineris de Fossano, in provìntzia de Cuneo. Perunu mortu, perunu fertu. Ma, sende chi s’ordinamentu italianu non previdet su reatu de “istrage tentada”, lu cundenneint a 20 annos movende dae s’artìculu 422 de su còdighe penale.

“Istrage comune” (narat su còdighe) posca mudada su mese de maju dae sa Corte de Cassatzione, acollende s’inditu de su procuradore generale, in “istrage polìtica”. Aplicatzione de su 285, duncas e non de su 422. E ite narat su 285? Chi b’est s’ergàstulu pro chie si siat punnet a minare sa seguresa de s’istadu mancari in ausèntzia de vìtimas. B’at de nàrrere chi su 285 no l’aplicheint nemmancu pro is istrages de Capaci e de Via D’Amelio de su 1992 e de Bologna de su 1980. Petzi su 422. E pro Cospito s’ergàstulu diat pòdere èssere finamentas ostativu, est a nàrrere sena possibilidade de atzèdere a benefìtzios.

Duncas, comente semus bidende, in sa mesa b’at unas cantas chistiones chi nch’intrant a un’allega chi pertocat sos cuntzetos matessi de giustìtzia. In custos meses e in custas chidas b’at àpidu in totu Itàlia protestas (comintzende dae sa solidariedade manifestada periodicamente in Bancali cun mùsica e faeddos), apellos (che a su chi est firmadu fintzas dae s’ex bardasèglios Giovanni Maria Flick), dudas (su chi at naradu Enrico Mentana faeddende coram populo in su tg suo), traballos artìsticos (sos fumetos de Zerocalcare) e faeddos asseliadores fintzas dae sa contraparte de Cospito (s’avocadu de su manager Ansaldo fertu dae su presoneri nde lu cheret in foras de su 41 bis). Fintzas carchi parlamentare nch’est lòmpidu a Bancali pro si sapire de is cunditziones suas.

Is chistiones pertocant sa proportzionalidade de sa pena, ma finamentas sa natura matessi de s’ergàstulu ostativu e de su 41 bis. Pro nde bogare su primu cheret chi si pronùntziet sa Corte costitutzionale. Pro nche tòddere su segundu cheret chi sa de Cassatzione acollat su recursu de s’avocadu. E a bìdere istemus ite narat su ministru nou Carlo Nordio. Ma su tempus est currende e si Cospito bi la sighit cun s’isciòperu, de tempus non bi nde dêt àere prus.

Mauro Piredda