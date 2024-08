Entra in acqua e si sente male: soccorso dal bagnino, 78enne muore in spiaggia a Giba

Ancora una tragedia in spiaggia in Sardegna, dopo il sud deceduto ieri a Portoscuso, oggi un uomo ha perso la vita a Giba. La vittima è Giuseppe Usai, 78 anni di Narcao.

La tragedia, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto è avvenuta intorno alle 11 in località Porto Botte, nel sud Sardegna. Il 78enne era appena entrato in mare per rinfrescarsi e dopo essersi allontanato dalla riva si è sentito male.

Per aiutarlo si sono subito tuffati in mare il bagnino e alcune persone che si trovavano in spiaggia. L’uomo è stato trasportato fino a riva dove, purtroppo, è andato in arresto cardiaco. I soccorritori hanno provato in tutti i modi di rianimarlo. Sul posto in pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118. I medici hanno proseguito con le operazioni di rianimazione, ma nonostante tutti i tentativi per il 78enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che hanno lavorato per ricostruire la tragedia. (ma.sc.)