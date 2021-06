Donne e uomini del 152simo reggimento della Brigata Sassari, del Reparto comando e supporti tattici, con i loro familiari, hanno donato il sangue ieri per aiutare le persone talassemiche. L’iniziativa, che fa parte di un protocollo d’intesa siglato tra il Comando delle forze operative sud e la Fondazione italiana “Leonardo Giambrone”, si è svolta ieri alla caserma “Gonzaga” in collaborazione con l’Avis comunale di Sassari, che ha messo a disposizione un’autoemoteca con relativo personale sanitario, e con Thalassa azione onlus aps, partner del protocollo in Sardegna. Oltre alle esigenze chirurgiche sia di routine che d’urgenza, sono circa 1.000 i talassemici che devono sottoporsi a ricorrenti trasfusioni e il semplice gesto della donazione di sangue ed emoderivati è l’unico sistema salvavita efficace per affrontare il problema. La Brigata Sassari, con numerose donazioni di sangue effettuate nelle varie sedi in cui è dislocata nell’Isola, ha confermato ancora una volta la propria vicinanza e il sostegno a coloro che hanno bisogno di aiuto.