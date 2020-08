Carabinieri e vigili del fuoco in campo per aiutare i cittadini di Nuoro in difficoltà a causa della mancanza di acqua. Da ieri una autobotte del Nono Battaglione Carabinieri Sardegna di Cagliari è al lavoro per rifornire i cittadini, ma non solo. L’autobotte si è infatti spostata anche vicino alle case di riposo, ha rifornito istituzioni pubbliche e alcuni condomini. Discorso analogo per i vigili del fuoco che hanno già eseguito oltre cento interventi per assistere la popolazione in difficoltà. Da tre giorni le autobotti dei vigili del fuoco del comando di via Pertini, fanno la spola fra i punti di prelievo e le varie zone di Nuoro per garantire un minimo di approvvigionamento ai cittadini. “I vigili del fuoco – precisa il comandate provinciale di Nuoro, Antonio Giordano – sono a servizio del cittadino nei bisogni primari di sicurezza e di assistenza. In queste giornate di emergenza, il dispiegamento del dispositivo di soccorso è garantito in ambito provinciale con nove squadre operative con autobotte e mezzo 4X4, due squadre di supporto con autobotti di grande capacità e sono assicurate tutte le funzioni di coordinamento e supporto tecnico”.

GUARDA LE FOTO DEGLI INTERVENTI DI CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO

GUARDA IL VIDEO DEI VIGILI DEL FUOCO CHE RIFORNISCONO DI ACQUA I CITTADINI