Hanno trovato il teschio di un delfino in spiaggia a Porto Paglia e hanno pensato di portarselo a casa come ricordo della vacanza in Sardegna. Quando gli addetti alla sicurezza dell’aeroporto di Elmas hanno controllato i bagagli destinati alla stiva, hanno subito notato qualcosa di anomalo e sono scattati gli accertamenti. A quel punto, la coppia di trentenni turisti francesi ha scoperto che non era possibile imbarcare quel macabro ritrovamento. Fermati al posto di polizia dell’aeroporto si sono giustificati dicendo che questo tipo di reperti “In Francia si possono prelevare dalla spiaggia”. Ma gli agenti della polizia di frontiera e gli uomini della Guardia di finanza hanno spiegato loro che non è così perché c’è una precisa normativa europea che lo vieta. Per loro fortuna il reato è stato depenalizzato e si sono scampati la denuncia, ma la scelta di recuperare quel teschio trovato nel litorale di Gonnesa gli costerà comunque caro: la multa è di 10mila euro.