Elisabetta Canalis saluta la sua Sardegna sui social: “Penso che questo posto sia imparagonabile”

“Che felicità tornare a casa ma come è difficile ripartire lasciando qua un pezzo di cuore”. Più che un saluto è un messaggio d’amore per la propria terra e per i propri affetti quello che Elisabetta Canalis ha postato su Instagram alla vigilia della partenza dall’isola. In queste settimane di vacanza il panorama del Nord Sardegna ha fatto da cornice agli scatti e ai video sui social.

Spazio anche agli immancabili allenamenti e al promo della commedia “Come far litigare mamma e papà” che a settembre la vedrà tra i protagonisti al cinema. L’ultima foto prima della partenza sulla Alghero-Bosa “una delle più belle strade che ci siano”. E poi via con la dedica finale alla sua terra.

“Ho avuto la fortuna di visitare tanti luoghi al mondo ma più torno in Sardegna e più penso che questo posto sia imparagonabile a tutto quello che ho visto e non lo dico per un’improvvisa nostalgia pre-partenza o da un punto di vista naturalistico ma perché questa terra è unica, immutata ed immutabile – scrive -. Vedere mia figlia che vive i posti in cui sono cresciuta, che gioca con i miei vecchi giocattoli, che chiacchiera con mia madre e che ha quel rapporto che solo con i nonni possiamo avere è una cosa che mi fa stare bene perché è una cosa giusta.”