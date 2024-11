Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna: cosa ha fatto subito insieme alla figlia

Rientro in Italia per la soubrette, che vive in pianta stabile a Los Angeles.

Elisabetta Canalis è tornata nell’amata Sardegna. Con lei la figlia Skyler Eva, avuta nove anni fa dall’ex marito, il chirurgo ortopedico Brian Perri. Dopo il divorzio, per amore della bambina, ha scelto di restare a vivere negli Stati Uniti.

Appena può, però, torna nella sua amata isola e a Sassari, dove è nata e cresciuta. Ha postato sui social un video in cui la piccola Skyler si scatena sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in Piazza d’Italia. La prima installazione a Sassari fatta per le festività natalizie: da qualche settimana i sassaresi si divertono a pattinare e scivolare sul ghiaccio e ora tra di loro ci sono anche Eli e la figlia, che sono molto unite e affiatate. “Nella mia bellissima città”, ha commentato la Canalis, seguita da quasi 4 milioni di follower. Skyler parla perfettamente italiano anche se la sua vita è in America.

“Vi consiglio di fare un viaggio e di considerare questo luogo come meta dei vostri viaggi perché sono sicura che rimarrà nei vostri ricordi più belli”, ha dichiarato qualche tempo fa la soubrette, che è anche molto legata alla città di Alghero.