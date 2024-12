Elisabetta Canalis diventa foster mom e commuove tutti

Nuovo impegno per la soubrette sarda dal cuore d’oro.

Elisabetta Canalis è diventata una foster mom. A dare l’annuncio la stessa ex Velina di Striscia la notizia su Instagram, dove è seguita da 3.7 milioni di follower. “Sono una foster mom, esattamente da oggi. Che cosa vuol dire? Significa che prendo dei cani dal canile e che li tengo con me fin quando non si trova un’adozione”, ha spiegato la showgirl di Sassari, che di recente è tornata in Sardegna per una breve fuga con la figlia Skyler Eva.

“Purtroppo in passato ho fallito più di una volta in questa impresa e i miei ‘fallimenti’ si chiamano Charlie e Megan, cani che dovevano essere ‘di passaggio’ a casa ma che poi hanno deciso che potevo continuare a vivere con loro…”, ha aggiunto.

E poi ancora: “La mia nuova inquilina si chiama Josie. Lei non lo sa ma credo che ci sia una famiglia molto adatta che l’aspetta… incrociamo le dita… lei voleva solo uscire da quel canile spaventoso e triste in cui ci siamo incontrate, abbracciate e fatte una promessa, ovvero che lì dentro Josie non ci sarebbe rimasta”.

La Canalis ha ricevuto tanti commenti positivi per questo ennesimo gesto d’amore nei confronti degli amici a quattrozampe. “Tu sei speciale”, ha commentato ad esempio Alessia Marcuzzi. “È il gesto più bello. Queste sono le cose che amo vedere sui social”, ha ribadito Guendalina Canessa.

Che cos’è una foster mom e cosa fa

Essere una foster mom significa accogliere temporaneamente dei cani che sono stati salvati da situazioni di abbandono o maltrattamento. Questi animali, spesso attraverso la rete dei volontari e delle associazioni, vengono affidati a famiglie, o mamme single, per un periodo variabile. I cani hanno così la possibilità di uscire dal canile e fare esperienza, preparandosi così a una futura adozione. Inoltre, come chiarito dalla stessa Elisabetta Canalis, molte volte sistemazioni temporanee diventano definitive grazie al legame che instaura tra il cane e la famiglia affidataria.

Il processo di affido temporaneo inizia quando un cane viene preso in carico da un’associazione, che poi lo inserisce in un programma di accoglienza nelle cosiddette case Foster. Nel frattempo, l’associazione cerca una famiglia adottiva che possa offrire una casa definitiva.

Elisabetta Canalis e il grande amore per i cani

I cani sono sempre stati presenti nella vita di Elisabetta Canalis. Sui suoi account social non mancano i post dedicati agli amici a quattro zampe che vivono con lei. In passato si è più volte fatta portavoce di tante campagne per il benessere dei cani, promuovendone l’adozione. E invitando a fare attenzione quando si sceglie di aprire le porte di casa a un animale. “Pensateci bene, non è un giocattolo”, ha assicurato in più di un’occasione. “I cani sporcano, abbaiano e distruggono scarpe e mobili nei primi mesi di vita se non si ha la pazienza di insegnargli a stare in casa. I cani crescono, hanno bisogno di camminare tutti i giorni.