Una persona soccorsa, tre elicotteri, due canadair e decine di uomini del Corpo forestale, vigili del fuoco, barracelli e carabinieri: è il bilancio del maxi incendio che ha devastato il territorio nel comune di Pula, in località ‘Medau Nuraxeddus’. Il rogo è stato spento dopo qualche ora di duro lavoro. Il personale a bordo dell’elicottero Super Puma ha anche effettuato un intervento di soccorso per un anziano in difficoltà a causa di un malore che lo ha colpito durante l’incendio.

A commentare l’episodio la sindaca di Pula, Carla Medau, che sul suo profilo Facebook ha espresso tutto il suo dolore e la rabbia: “Decine di uomini in campo, impegnati in due fronti, Agumu e Santa Margherita, in due inneschi contemporanei per creare il maggior danno possibile – ha scritto Medau -. Ho visto uomini esausti, carichi di fuliggine in ogni centimetro di pelle, ho visto la rabbia e la paura dei residenti le cui case sono state lambite dal fuoco che non perdona. Ho visto le magie degli elicotteristi, veri custodi delle nostre vite insieme alle squadre a terra, hanno operato senza sosta, contemporaneamente un lancio dopo l’altro. Grazie a tutti, nessuno escluso, tra coloro che si sono adoperati per la nostra sicurezza. All’infame, al vigliacco non auguro nulla. Sarà la vita, questa e quella futura, a presentarle il conto”.