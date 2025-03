Einstein Telescope, Todde: “E’ una opportunità per trasformare la Sardegna”

“La sfida dell’Einstein Telescope non è solo scientifica. È un’opportunità per trasformare la Sardegna, migliorando servizi, trasporti, formazione e istruzione. Con amarezza constatiamo che ogni anno cinquemila giovani lasciano la nostra Regione, che l’Isola diventa sempre più vecchia. Ebbene, questa è l’occasione per invertire la tendenza”. Così la presidente della Regione Alessandra Todde in occasione del workshop “ET in Italia: scienza e tecnologia per la candidatura”, che si tiene oggi e domani nei locali della ex Manifattura Tabacchi.

La presidente si è detta “onorata di inaugurare questa settimana di incontri dedicata alla scienza, alla ricerca e al nostro progetto comune: la costruzione dell’Einstein Telescope in Sardegna. Abbiamo le carte in regola per diventare la casa dell’Einstein Telescope – ha affermato -. Il nostro impegno è chiaro: vogliamo che nostra isola non sia solo un luogo in cui fare ricerca, ma un punto di riferimento per l’innovazione scientifica e tecnologica.

L’appuntamento, organizzato dall’Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn) con il sostegno di diversi enti scientifici, apre una settimana di incontri tutti dedicati alla rilevanza mondiale del progetto e alle opportunità economico-sociali che comporterebbe per la Sardegna.

Come ha spiegato il direttore dell’Infn di Cagliari, Alessandro Cardini, il workshop è l’occasione per la comunità scientifica di fare il punto sullo stato del progetto, sia dal punto di vista del piano di studi, sia da quello scientifico e organizzativo.

Tra gli intervenuti, anche il consulente della Regione per l’ET, Raffaele Marras, che ha illustrato to le azioni messe in campo dall’amministrazione regionale a sostegno della candidatura di Sos Enattos. “Abbiamo dato una svolta all’organizzazione del sostegno alla candidatura da parte della Regione – ha affermato -. Oggi è presente una assidua azione di coordinamento, partita con la costituzione del Comitato promotore della candidatura in Sardegna, di cui fanno parte, oltre la Regione, le Università di Cagliari e Sassari e gli enti di ricerca Infn, Inaf e Ingv. Inoltre, sono partite le attività per dar vita al centro di ricerche ET-SUnLab (cofinanziato da RAS per 10 milioni di euro), che sarà realizzato nel capannone Ex Ri.mi.sa. e realizzato l’Unità di progetto”.