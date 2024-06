Educazione alimentare, si rinnova il progetto tra Coldiretti e scuole ‘La Sardegna al km0’

“La Sardegna al km0”, il progetto nazionale di educazione alimentare alla Campagna Amica e allo sviluppo sostenibile, portato avanti da Coldiretti Campagna Amica Nord Sardegna e che nel tempo ha coinvolto tantissimi istituti scolastici del territorio si rinnova anche per il prossimo anno scolastico.

L’occasione per presentare le novità in vista dell’avvio del nuovo programma 2024/2025 è lo spettacolo teatrale messo in scena con i giovani della 3° classe C dell’Istituto comprensivo “Salvatore Farina” che si terrà domani, venerdì 7 giugno (dalle ore 10) al teatro Verdi di Sassari. L’appuntamento organizzato da Coldiretti Campagna Amica Nord Sardegna, in collaborazione con l’istituto sassarese e con il prezioso ausilio delle assistenti educative dea Cooperativa sociale La Gaia Scienza.

“Il progetto che mira a coinvolgere le varie agenzie educative e produttive del territorio – spiegano da Coldiretti -punta tra gli obiettivi a portare avanti iniziative di educazione alimentare e ambientale partendo dai più piccoli delle scuola primarie e dell’infanzia del nord dell’isola. Tra gli obiettivi specifici ci sono quelli di acquisire maggiore consapevolezza sul mangiare sano e l’attività fisica, sulle disparità economiche nel mondo, sui rischi che l’inquinamento rappresenta per l’ambiente. Durante il periodo del progetto saranno organizzati in tutto il territorio laboratori didattici, curati da tutor Coldiretti e produttori di Campagna Amica, durante i quali si parlerà del ruolo dei mercati Coldiretti e dei prodotti alimentari di Campagna Amica e si faranno focus su alcune produzioni di punta dell’agricoltura e agroalimentare della Sardegna. In programma anche percorsi sensoriali e sensibilizzazioni su inquinamento e riciclo”.

All’appuntamento di domani saranno presenti i vertici Coldiretti Sardegna, il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, i vertici territoriali con il presidente Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois e il direttore Ermanno Mazzetti, i responsabili del progetto con Lucia Oggiano Campagna Amica Nord Sardegna, oltre al presidente di AgriMercato, Gianni Muntoni e ai rappresentanti del mondo scolastico e delle istituzioni.