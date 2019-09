Lo chiamano il Mar Morto: tre chilometri di litorale e l’assenza quasi totale di onde. Di qui il nome. La spiaggia in questione è Su Siccu: si trova nel Comune di Cabras, in provincia di Oristano. Fondale sabbioso con acqua tra il verde e l’azzurro. Proprio per la sua caratteristica, nella penisola del Sinis Su Siccu è da sempre considerato un approdo sicuro, soprattutto per le picocle imbarcazioni.

Il mar Morto della Sardegna si raggiunge imboccando da Oristano la strada provinciale 54 in dirtezione di Tharros e San Giovanni. Dopo qualche chilometro si prende il bivio per cabras e si procede per Su Siccu passando dalla provinciale 94. Alla spalle della spiaggia c’è lo stagno di Mistras, la ‘casa’ dio moplti uccelli acquatici, tra cui i fenicotteri rosa.

[Foto da TripAdvisor]