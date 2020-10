È dedicata alla storia millenaria dei vini sardi e al business della vinificazione la copertina del nuovo numero del magazine di SardiniaPost, diretto da Guido Paglia. Un viaggio, quello firmato da Marzia Piga, che parte dalle prime produzioni in epoca antica e che continua ancora oggi con un giro d’affari da 125 milioni di euro. Le popolazioni nuragiche, tremila anni fa, furono le prime a coltivare la vite nel Mediterraneo, un’attività che nei giorni nostri si è evoluta in produzioni d’eccellenza.

Il dossier questa volta è dedicato alla storia dei carabinieri in Sardegna. Manuel Scordo ci porta alla scoperta dei primi duecento anni dell’Arma nell’Isola: dalle compagini arrivate dal Piemonte alla nascita vera e propria decretata dal re Carlo Alberto con le Regie patenti, com’è cambiato il corpo in due secoli. Tra le storie di copertina anche un focus, a firma di Andrea Tramonte, su un’eccellenza dell’allevamento made in Sardegna: parliamo dei bovini della razza sardo-modicana. Le carni del cosiddetto ‘bue rosso’ sono sempre più apprezzate dai consumatori dell’Isola. In evidenza anche Cagliari, il capoluogo sardo visto dall’alto dei suoi sette colli nel racconto di Marcello Zasso che ci riporta indietro nella storia. Ed è storico anche il rapporto che lega la Sardegna alla Toscana: Andrea Deidda racconta la nascita delle comunità sarde dall’emigrazione dei primi pastori nel Senese alla tradizione dei fantini con i giovani che ancora oggi si trasferiscono per inseguire il sogno del Palio.

Nelle pagine interne ampio spazio anche alle bellezze dell’Ogliastra. Alessandra Carta ci accompagna sulla costa Est della Sardegna tra le magiche cale e i percorsi di trekking del Selvaggio Blu. Di turismo si parla anche nell’approfondimento ‘Sapori a vela del Mediterraneo’ di Matteo Sau, un viaggio in barca a vela tra Tunisia, Sardegna e Francia.

Non manca, come sempre, il racconto del magazine che anche questa volta è firmato da Daniele Mocci. E le opinioni con l’editoriale di Giuseppe Carrus e i commenti di Cristina Caboni, Bruno Murgia, Aldo Berlinguer, Paolo Manca e Ignazio Caruso. Infine le rubriche curate da Claudio Loi, Ginevra Rovelli, Federico Fonnesu e Luigi Pomata.

È possibile trovare il magazine nelle edicole di Cagliari e a bordo delle navi del Gruppo Onorato Armatori. Per richieste di abbonamento scrivere a marketing@sardinipost.it