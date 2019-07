La Manifattura Tabacchi si chiamerà Sa Manifattura. Lo ha deciso una giuria chiamata a pronunciarsi su nome e nuovo logo. A vincere il concorso lanciato da Sardegna Ricerche per una nuova identità, un posizionamento culturale e una nuova immagine grafica, è stata la cagliaritana Cristina Farci. A lei andrà, insieme alla soddisfazione di aver dato il nome e il logo definitivo, anche un premio di cinquemila euro. Al secondo posto il progetto ‘Fattu’ di Elisa Angella e terzo per ‘Manta’ di Giacomo Boffo. Le proposte pervenute a Sardegna Ricerche erano 517 e ne sono risultate ammissibili 499. Le venti idee giudicate migliori, di queste cinque sarde (oltre alla vincitrice Cagliari, Macomer, Tortolì e Nuoro) sono esposte in una mostra che si potrà visitare al primo piano delle Officine.

“Ricordo da piccola – ha commentato la vincitrice – il forte profumo di tabacco che si sentiva nel quartiere. E che per i cagliaritani non c’erano dubbi: quel posto era chiamato da tutti Sa manifattura“. La commissione ha valutato come eccellente da molti punti di vista. La prima valutazione ha riguardato la scelta del nome, “soluzione originale che con il semplice uso dell’articolo ‘sa’ in lingua sarda, connota l’intero impianto del progetto di identità, rendendo la parola Manifattura appartenente in modo inequivocabile a questa città”, ha scritto la giuria. “Molto buono il progetto grafico e tipografico, di grande semplicità e proprio per questo di grande forza visiva. Si anima e acquista personalità grazie a una partizione di ‘bianchi’ che interrompono il flusso naturale della scrittura che si scopre nelle tavole di costruzione essere ricavato dalla facciata architettonica dell’edificio – si legge ancora -. Il terzo elemento valutato come di indubbio valore riguarda la solidità dell’impianto grafico nelle applicazioni presentate che lascia intravedere un indubbio capitale nell’evoluzione futura del progetto e una grande riconoscibilità in ogni applicazione agli strumenti di comunicazione”.

L’immagine doveva, infatti, rispondere “alla funzione della Manifattura come polo culturale innovativo, laboratorio di contaminazione interdisciplinare (unico nel suo genere e a vocazione internazionale) distintivo per Cagliari e per la Sardegna. L’obiettivo è far diventare la Manifattura un motore di innovazione e creatività nel campo delle arti e delle discipline della scienza e della tecnica”. Per questo l’appello rivolto a creative e creativi di ogni tipo.