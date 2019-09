È sardo il migliore stabilimento balneare del 2019. Il Warung Beach Club di Masua, sulla costa sud occidentale dell’Isola, si è aggiudicato il primo premio del concorso “Best Beach”, l’oscar delle spiagge italiane organizzato per la quarta edizione dal portale di settore Mondo Balneare. Inoltre il concorso ha visto un ottimo piazzamento anche di un altro stabilimento della Sardegna, il Cafè Set Beach di Platamona, salito sul terzo gradino del podio nella categoria “Best Beach Bar”.

Il primo premio assoluto al Warung Beach Club è stato assegnato da una giuria di esperti del settore. Lo stabilimento, situato nella romantica Costa delle Miniere in Sardegna, è stato scelto tra gli oltre mille lidi di tutta Italia che si sono iscritti al concorso perché – si legge nella motivazione – contiene in sé “la migliore espressione di tutte le caratteristiche ideali che dovrebbe avere uno stabilimento balneare d’eccellenza: uno splendido design delle strutture e degli arredi, che riescono ad affascinare e allo stesso tempo a integrarsi senza impattare col paesaggio circostante; un curato cocktail bar e un ottimo ristorante con materie prime di qualità e cucina ricercata. Il tutto incorniciato da un meraviglioso contesto naturale, col valore aggiunto dell’elevata capacità nel sapersi comunicare e nell’organizzare esperienze di turismo integrato come le escursioni al tramonto e il noleggio di piccole imbarcazioni”.

Il terzo premio al Café Set Beach di Platamona come “Best Beach Bar” è stato invece scelto dai voti del pubblico, che nel complesso ha partecipato con oltre 150mila persone. Il Café Set Beach ha ottenuto ben 12.928 voti, classificandosi come terzo migliore beach bar d’Italia, dietro solo al Singita Miracle Beach di Fregene, nel Lazio e al Rilcado Beach di Chiatona in Puglia. La premiazione ufficiale del concorso si terrà giovedì 10 ottobre alla fiera di settore Sun Beach & Outdoor Style di Rimini.

[Foto Ansa]