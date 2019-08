Nuovo colpo della Guardia costiera di Porto Torres contro i “furbetti dell’ombrellone”. Gli uomini della Capitaneria sono intervenuti in una spiaggia di Badesi e hanno sequestrato oltre 150 tra lettini, sdraio e ombrelloni utilizzati per occupare abusivamente il posto sull’arenile. Dopo una serie di appostamenti, i militari hanno avuto certezza che i fruitori di quella spiaggia lasciavano tutto montato anche oltre il tramonto per assicurarsi i posti migliori per l’indomani.

Una consuetudine illecita segnalata da alcuni cittadini, le cui denunce hanno fatto scattare l’indagine della guardia costiera turritana. Così gli uomini del comando di Porto Torres e Castelsardo sono intervenuti davanti a una folla di curiosi che hanno assistito al sequestro. Nessuno ha recriminato, per evitare di incorrere nella sanzione pecuniaria di 200 euro prevista in questi casi.