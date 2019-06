L’annuncio trovato su Internet era ghiotto: una casa vacanze a Stintino da affittare a duemila euro per due mesi interi. Un cliente di Pavia non ha esitato, tramite Kijiji.it – famoso sito di annunci collegato a eBay – a contattare l’agenzia. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna l’uomo ha pagato una prima tranche da 700 euro tramite bonifico bancario poi ha incontrato in un autogrill una 31enne di Perugia a cui ha versato i restanti 1.300 euro.

Ma a Stintino l’uomo ha scoperto che la casa affittata dalla presunta agenzia immobiliare apparteneva in realtà a un’altra famiglia e che l’affare per due mesi vicino a La Pelosa si era rivelato solo un pacco. Si è subito rivolto ai carabinieri che hanno individuato e denunciato la donna perugina che già in passato aveva messo a segno colpi analoghi.