Un uomo di 44 anni di Dolianova, Simone Piras, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Ottana, lungo la statale 131 dcn all’altezza di Oniferi. L’uomo viaggiava, insieme a un amico 48enne di Uta, su una Giulietta priva di copertura assicurativa e intestata a una persona defunta. A bordo dell’auto, dentro un borsone, gli uomini dell’arma hanno ritrovato 2,2 chili di cocaina per un valore di circa 500mila euro. L’auto con i due a bordo è stata fermata per un normale controllo, ma viste le irregolarità riscontrate, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo. Dopo il ritrovamento della droga, Piras si è subito attribuito la proprietà ed è stato arrestato, mentre per l’amico è scattata la denuncia: nei suoi confronti sono in corso ulteriori accertamenti.