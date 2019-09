Banditi in azione durante la notte a Sinnai. Nel mirino dei malviventi è finito il ristorante “Ali Doner Kebab” , in via Eleonora d’Arborea. Il titolare, un cittadino straniero, ha reagito ed è stato ferito alla mano con una coltellata.

I banditi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Quartu sono entrati in azione intorno a mezzanotte. Erano in due ed erano armati di coltello. Hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale. Uno dei malviventi ha tenuto impegnato il titolare, mentre l’altro si è avventato sulla cassa, arraffando tutto il denaro, poco meno di mille euro, Il titolare ha cercato di bloccare i rapinatori e uno dei due lo ha ferito alla mano con una coltellata. I malviventi sono poi fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu. Il proprietario del ristorante è stato medicato in ospedale, se la caverà in pochi giorni.

[Foto d’archivio]