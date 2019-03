È stato arrestato a Milano il tredicesimo uomo della banda di spacciatori sgominata nei giorni scorsi dalla Squadra mobile della Questura di Oristano a conclusione di un’indagine, denominata Poker Hold’em, che la scorsa estate aveva portato alla scoperta e al sequestro di tre piantagioni di canapa indiana in provincia di Nuoro.

L’arrestato è un pregiudicato di 29 anni, Pasquale Annunziata, residente a Casoria (Napoli), che due giorni fa era fuggito all’arresto. Ad incastrarlo come spacciatore erano stati i due agenti sotto copertura dello Sco, arrivati dalla penisola, che si erano registrati come turisti in un campeggio della costa oristanese dove Annunziata lavorava ufficialmente come venditore di cocco fresco.

Oltre al cocco, però, proponeva ai bagnanti anche “cocaina di altissima qualità”. Convinto che fossero davvero due turisti, propose l’acquisto della cocaina anche ai due poliziotti sotto copertura, che fecero diversi acquisti raccogliendo così le prove dello spaccio.